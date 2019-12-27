Бутырская: Медведева — молодец, но техническую оценку нужно откуда-то брать

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске.
Бутырская: Медведева — молодец, но техническую оценку нужно откуда-то брать
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«О Жене мне пока сложно говорить. Безусловно, она тоже молодец: ничего не забросила, двигается дальше. Этот сезон для неё складывается лучше, чем предыдущий, но откуда-то надо брать и техническую оценку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: должны появляться четверные прыжки. Без элементов категории ультра-си вряд ли получится сегодня добиваться высоких результатов. Да, Медведева тоже показывает очень красивое, женственное катание, у неё высокая вторая оценка. Но, может быть, они с Брайаном Орсером придумали ещё что-нибудь и нас ждёт сюрприз», — рассказала Бутырская RT.

Ранее она высказала мнение, что Елизавета Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить