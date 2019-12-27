Бутырская: Медведева — молодец, но техническую оценку нужно откуда-то брать

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске.

«О Жене мне пока сложно говорить. Безусловно, она тоже молодец: ничего не забросила, двигается дальше. Этот сезон для неё складывается лучше, чем предыдущий, но откуда-то надо брать и техническую оценку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: должны появляться четверные прыжки. Без элементов категории ультра-си вряд ли получится сегодня добиваться высоких результатов. Да, Медведева тоже показывает очень красивое, женственное катание, у неё высокая вторая оценка. Но, может быть, они с Брайаном Орсером придумали ещё что-нибудь и нас ждёт сюрприз», — рассказала Бутырская RT.

Ранее она высказала мнение, что Елизавета Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию.