Бутырская верит, что Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, что Елизавете Туктамышевой по силам удивить своими выступлениями на чемпионате России в Красноярске.

«Честно говоря, я очень верю в Лизу. Она не стоит на месте, и сегодня у неё есть очень сильное оружие — четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку. Да, очевидно, она его не исполнит, но у Туктамышевой в запасе есть аксель в три с половиной оборота, который, кроме Косторной и Трусовой, больше никто не прыгает. А Саша, в свою очередь, наверняка пойдёт на этот прыжок ещё раз после финала Гран-при, и теперь ей будет уже гораздо легче. Если в произвольной программе ей удастся исполнить пять четверных, то появятся все шансы стать чемпионкой страны», — рассказал Бутырская RT.

Ранее она высказала мнение, что отсутствие Алины Загитовой на чемпионате России немного уменьшило общий уровень интриги соревнований в женском одиночном катании.