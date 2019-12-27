Бутырская верит, что Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию

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Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, что Елизавете Туктамышевой по силам удивить своими выступлениями на чемпионате России в Красноярске.
Бутырская верит, что Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Честно говоря, я очень верю в Лизу. Она не стоит на месте, и сегодня у неё есть очень сильное оружие — четверной тулуп, который очень дорого стоит и значительно повышает оценку. Да, очевидно, она его не исполнит, но у Туктамышевой в запасе есть аксель в три с половиной оборота, который, кроме Косторной и Трусовой, больше никто не прыгает. А Саша, в свою очередь, наверняка пойдёт на этот прыжок ещё раз после финала Гран-при, и теперь ей будет уже гораздо легче. Если в произвольной программе ей удастся исполнить пять четверных, то появятся все шансы стать чемпионкой страны», — рассказал Бутырская RT.

Ранее она высказала мнение, что отсутствие Алины Загитовой на чемпионате России немного уменьшило общий уровень интриги соревнований в женском одиночном катании.

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