Бутырская: если бы Загитова приехала в Красноярск — было бы сумасшествие

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, что отсутствие Алины Загитовой на чемпионате России немного уменьшило общий уровень интриги соревнований в женском одиночном катании.

«Алина — это украшение любых соревнований. Сейчас она показывает настолько женственное катание, что на неё хочется смотреть и смотреть, ею хочется любоваться. Очень жалко, что она решила взять паузу. Тут могут быть разные мнения, но в итоге всё равно остаётся только принять произошедшее», — заявила Бутырская RT.

Она отметила, что предстоящие соревнования потеряли небольшую долю интриги в связи с отсутствием Загитовой.

«Но зрителям всё равно будет интересно, учитывая высочайшую конкуренцию. Но если бы Алина приехала в Красноярск — было бы вообще сумасшествие», — добавила фигуристка.

Ранее она высказала мнение, что скандал, участником которого стала тренер Этери Тутберидзе, не отразится на выступлении её подопечных на чемпионате России.