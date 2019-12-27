Ганус рассказал, кто будет защищать интересы РУСАДА в CAS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, какая юридическая компания будет защищать интересы организации в Спортивном арбитражном суде (СAS) при рассмотрении апелляции на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer. Процесс заключения данного договора и его реализации остаётся неопределённым», — заявил Ганус.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно было защищать интересы российских спортсменов, не допуская возникновения нынешней ситуации.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее Ганус заявил, что CAS, рассмотрев апелляцию, может даже ужесточить санкции, наложенные на Россию.