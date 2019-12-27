Фигурист Алиев оценил свои выступления на чемпионате России

Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«В первый раз такие странные ощущения и эмоции. Я знал уровень своей подготовки. После не совсем успешной, но успешной для меня самого произвольной программы я был, безусловно, доволен. Не хотел бы, когда ожидаю своего места, испортить своё настроение. У меня это получилось. Самое противное — это ожидание, сидеть и ждать, пока другие ребята выступят. По десятибалльной шкале я оцениваю короткую программу на семь, а произвольную — на восьмёрочку вяловатую. Главное, что ощущаю себя позитивно, хочется биться и бороться», — заявил Алиев после произвольной программы.

По итогам двух прокатов 20-летний Алиев набрал 260,98 балла — 87,35 за короткую и 173,63 за произвольную программы, что позволило ему занять первое место и впервые стать чемпионом России.

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