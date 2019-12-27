Степанова: сегодня все прокаты были более собранными и менее эмоциональными

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Красноярске.
Степанова: сегодня все прокаты были более собранными и менее эмоциональными
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Чемпионат России — очень напряжённый старт для всех. Все прекрасно понимают — это значительный старт первой половины сезона. Мы согласны с ребятами, что сегодня прокаты были более собранными и менее эмоциональными. Мы следили за каждым шагом в технике, всё хотелось сделать чисто, потому что в финале Гран-при было много допущено ошибок в плане техники. Нам бы хотелось поднять технику. В принципе, мы довольны», — заявила Степанова на пресс-конференции.

По итогам чемпионата России Степанова и Букин заняли второе место, набрав по сумме двух выступлений 219,72 балла — 87,13 за ритмический и 132,59 за произвольный танцы.

Ранее Никита Кацалапов заявил, что им с Викторией Синициной удалось выполнить всё то, что они изменили после финала Гран-при.

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