Кацалапов: мы выполнили всё то, что изменили после финала Гран-при

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, высказал мнение об их выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске в сравнении с их прокатом в финале Гран-при в Турине.

«Если сравнить прокат в финале Гран-при и на чемпионате России, то, если вставить сегодняшнюю концовку в тот прокат, тот был более лёгким. Сегодня рабочий прокат, только потому что были настроены сделать элементы чисто, без этого было тяжело», — заявил Кацалапов на пресс-конференции.

Он отметил, что тренеры похвалили его и Синицину за выступление на национальном первенстве.

«Мы действовали согласно их плану и выполнили всё то, что изменили после финала. Обсудили план, впереди много работы, очень хотим улучшить произвольную программу, но нам нужно время. Мы буквально два дня отдохнём и снова начинаем работу», — добавил фигурист.

По итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 220,74 балла — 88,43 за ритмический и 132,31 за произвольный танцы, что позволило им занять первое место и во второй раз подряд стать чемпионами России в танцах на льду.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин заявили, что не экономили силы на чемпионате России.