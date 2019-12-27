Степанова и Букин заявили, что не экономили силы на чемпионате России

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Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Степанова и Букин заявили, что не экономили силы на чемпионате России
  • © Marco Bertorello
  • AFP

«Мы не экономили силы. Было очень приятно кататься, зрители поддерживали каждый элемент. У нас внутри был просто огонь, было очень приятно», — заявил Букин после проката.

Степанова в свою очередь отметила, что чемпионат России был очень трудным стартом в плане нервного напряжения.

«Первая половина сезона получилась достаточно интересной. Для нас это очень хороший результат, нас хорошо оценили тренеры. Они тоже переживают, они очень многое держат в голове, в то время как нам нужно только кататься», — добавила фигуристка.

По итогам чемпионата России Степанов и Букин заняли второе место, набрав по сумме двух выступлений 219,72 балла — 87,13 за ритмический и 132,59 за произвольный танцы.

Ранее Джонатан Гурейро рассказал, что для него и Тиффани Загорски было важно пройти отбор на чемпионат Европы по итогам прокатов на первенстве России.

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