Гурейро: нам было важно откатать так, чтобы мы поехали на чемпионат Европы

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Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал, что для них было важно пройти отбор на чемпионат Европы по итогам прокатов на первенстве России в Красноярске.
Гурейро: нам было важно откатать так, чтобы мы поехали на чемпионат Европы
  • Reuters

«Хорошо оцениваем своё выступление. Мы говорили с Тиффани перед выходом на лёд, что турнир от турнира отличается, как и настрой на него. Для нас было важно откатать так, чтобы мы поехали на чемпионат Европы. Как бы мы доехали, было не так важно. Главной задачей было сделать всё, что нужно, для следующего шага. Получилось весьма неплохо, зрители нас поддержали. С технической точки зрения мы тоже многое хорошо сделали. В общем и целом довольны тем, как откатали», — сказал Гурейро после выступления.

По итогам чемпионата России Загорски и Гурейро заняли третье место, набрав по сумме двух выступлений 197,73 балла — 77,38 за ритмический и 120,35 за произвольный танцы.

Окончательный состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в январе в Австрии, определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Гурейро высказал мнение, что ещё рано обсуждать вопрос выступления под нейтральным флагом.

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