Кацалапов о выступлении на ЧР: не совсем удалось раскрыться

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, высказал мнение об их выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Кацалапов о выступлении на ЧР: не совсем удалось раскрыться
  • РИА Новости

«Очень надеемся на то, что держали зрителей в напряжении до окончания. Сегодня прям до конца, чтобы у самих был кайф. Не совсем удалось раскрыться. Мы больше пытались контролировать элементы. Мы ещё живы, силы есть, абсолютно нормальное рабочее состояние. Мне даже хочется некоторые моменты перекатать. Хотели показать то, что наработали после финала Гран-при, мы тогда потеряли много баллов. Если это удалось, то это очень хорошо. Мы сможем тогда добавить уверенное раскрытое катание», — рассказал Кацалапов после выступления.

По итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 220,74 балла — 88,43 за ритмический и 132,31 за произвольный танцы, что позволило им занять первое место и во второй раз подряд стать чемпионами России в танцах на льду.

Ранее Кацалапов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом.

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