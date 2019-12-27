Фигурист Кацалапов высказался о возможном выступлении на ОИ под нейтральным флагом

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной, высказал мнение о возможном участии россиян на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Когда в очередной раз узнали, что страна будет выступать под нейтральным флагом, то такое ощущение, что всё, вокруг апокалипсис наступает. Спорт развивает в людях патриотизм. Конечно, это очень печально, и многие спортсмены будут отказываться в знак протеста. Наш спортивный век короткий, я не смогу просто ждать уже, когда всё будет хорошо. Могу сказать так, что флаг в моём сердце, и надеюсь, что при хорошем результате даже под нейтральным флагом в голове буду петь гимн России. Если случится это», — заявил Кацалапов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России.