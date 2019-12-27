Роналду назвал самый важный титул в своей карьере

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, какой из завоёванных командных трофеев считает наиболее значимым.
Роналду назвал самый важный титул в своей карьере
  • © Riccardo Giordano/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Титул чемпиона Европы — 2016 является для меня самым важным. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и даже напился», — приводит слова Роналду Goal.

Он отметил, что после финала с Францией, во время празднования, выпил бокал шампанского и тут же опьянел.

«Тот день был для меня настолько особенным… Это самый важный трофей в моей карьере», — добавил 34-летний португалец.

За свою карьеру Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз — национальные первенства и девять — национальные кубковые турниры, а в составе сборной Португалии, помимо чемпионата Европы, победил в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер определил, кто же лучше — Месси или Роналду.

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