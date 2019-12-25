Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает Sporza со ссылкой на слова профессора Джесси Дэвиса, Месси оказался лучше португальца по данным с сезона-2013/14.

При этом если сначала игроки демонстрировали примерно одинаковый показатель, то с сезона-2015/16 Месси стал значительно превосходить соперника. Таким образом, оценка капитана «Барселоны» составила 1,21 балла, а у Роналду — 0,61.

«Месси является исключительным в том, что у него очень большое количество действий с мячом, и они имеют высокую ценность», — сказал Дэвис.

Ранее португальский хавбек «Локомотива» Жоау Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб.