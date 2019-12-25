Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
- Reuters
Как сообщает Sporza со ссылкой на слова профессора Джесси Дэвиса, Месси оказался лучше португальца по данным с сезона-2013/14.
При этом если сначала игроки демонстрировали примерно одинаковый показатель, то с сезона-2015/16 Месси стал значительно превосходить соперника. Таким образом, оценка капитана «Барселоны» составила 1,21 балла, а у Роналду — 0,61.
«Месси является исключительным в том, что у него очень большое количество действий с мячом, и они имеют высокую ценность», — сказал Дэвис.
Ранее португальский хавбек «Локомотива» Жоау Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб.