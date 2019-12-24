Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб

Короткая ссылка
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоао Мариу заявил, что его соотечественник Криштиану Роналду мог бы перейти в клуб Российской премьер-лиги при условии, что команда борется за победу в Лиге чемпионов.
Мариу назвал условие, при котором Роналду может перейти в российский клуб
  • РИА Новости

«Если вы посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл всё, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И своего добился. Теперь «Ювентус». Кто знает, что произойдёт в будущем. Если в России будет команда, которая поставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может приехать и сюда. Всё возможно. Если «Локомотив» захочет пригласить футболиста уровня Роналду, то клубу придётся инвестировать в это большие деньги. Но он получит выдающегося игрока, лучшего в мире», — цитирует Мариу «Российская газета».

В настоящее время 34-летний Роналду выступает за туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что два российских клуба интересуются турецким футболистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить