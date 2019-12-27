Драчёв заявил, что СБР обратился к ФЛГР за помощью в вопросе подготовки лыж

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что организация обратилась в Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за помощью в вопросе подготовки лыж для сборной России по биатлону.

«У нас есть очень хороший опыт нашей лыжной федерации, я уже встречался с Еленой Вяльбе, поговорил с ней, пообщался по поводу поддержки российского биатлона командой сервиса лыжников, они готовы будут нам оказать техническое содействие и разъяснить некоторые позиции, которые нам нужны для приобретения оборудования», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что также обсуждается вопрос привлечения зарубежных специалистов к работе по данному вопросу.

«У нас есть возможность через олимпийский комитет профинансировать иностранных специалистов, будем сейчас обращаться для того, чтобы с нового года сделать этот контракт. Кто имеет такие шлифмашины — норвежцы, французы, немцы, шведы — они все в элите, а у кого их нет — видно по результатам в Анси. Сразу было заметно, что бежит Норвегия, Франция, а остальные были потеряны», — добавил глава СБР.

Вопрос подготовки лыж в сборной России остро стал во время этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси, прошедшем в нетипично тёплых погодных условиях. Лучшими результатами россиян на этапе стало четвёртое место Светланы Мироновой в спринте и шестое место Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте. В остальных гонках российские биатлонисты занимали места вне топ-10.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский рассказал о своей первоочередной задаче на посту вице-президента СБР.