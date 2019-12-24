Польховский рассказал о своей первоочередной задаче на посту вице-президента СБР

Короткая ссылка
Новый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению деятельности сборных команд Валерий Польховский назвал свои первоочередные задачи на новой должности.
Польховский рассказал о своей первоочередной задаче на посту вице-президента СБР
  • РИА Новости

«Прежде всего, надо нормализовать отношения в тренерском сообществе. У нас сегодня есть некоторое противостояние тренеров национальной команды и тренеров в регионах. В принципе, так всегда и было, но, может быть, не так жёстко, как сегодня», — приводит слова Польховского РИА Новости.

Он отметил, что его также очень волнует вопрос развития биатлона в России.

«Это касается сборных команд и не только. Для этого у меня есть и знания, и опыт, и контакты — как в России, так и за рубежом. И есть понимание, как можно улучшить ситуацию», — добавил функционер.

Польховский был назначен вице-президентом СБР по обеспечению сборных команд на заседании правления организации 24 декабря. 66-летний функционер с 2002 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, с 2009 по 2011 год — старшим тренером резерва российской команды, а с 2011-го по 2012-й — главным тренером сборной России.

Ранее СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить