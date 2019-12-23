СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента СБР Владимира Драчёва.

По его словам, в состав мужской сборной включены Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

У женщин выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова.

Этапы пройдут в немецких Оберхофе (6—12 января) и Рупольдинге (13—19 января), а также в словенской Поклюке (20—26 января).

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