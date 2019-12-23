Губерниев объяснил проблему сборной России по биатлону с лыжами

Известный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил проблему с лыжами в сборной России по биатлону.

«Что касается проблемы с лыжами, мы не можем жить в отрыве от страны. Денег в стране не так много. Больница в Твери отличается от больницы в Далласе? К сожалению, отличается. Может быть, и техническое оснащение сборной России отличается от некоторых ведущих стран», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его словам, для более успешного результата в спорте необходимо наращивать экономический потенциал страны. При этом он не думает, что на данный момент в российском биатлоне существуют большие финансовые трудности, но всё равно необходимо привлечь спонсора.

«Тут уже дело за СБР. Я сам обратился в эфире к миллиардерам. Может быть, у кого-то есть возможность купить шлифт-машину команде. Мы же знаем, что для того, чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас денег нет. В конце концов, биатлонисты у нас — профессионалы», — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев высказался о физической форме биатлониста Евгения Гараничева.