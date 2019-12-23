Губерниев высказался о физической форме биатлониста Гараничева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состояние российского биатлониста Евгения Гараничева в нынешнем сезоне.

«К эстафетам надо обязательно подключить Гараничева, а иначе зачем в сборной человек, который вообще не бегает эстафеты, а в личных гонках ничего не показывает? По индивидуальной программе в мужской сборной заслужил готовиться только Логинов», — цитирует комментатора «Чемпионат».

По его мнению, на данный момент Гараничев является «бледной тенью самого себя», ему давно пора «переварить» силовую нагрузку.

«Мне горько от того, что такой элитный биатлонист ошивается где-то в биатлонных подворотнях. Я жду прорыва от него и надеюсь, что он произойдёт в январе», — добавил Губерниев.

Гараничев является бронзовым призёром Олимпиады 2014 года в Сочи, а также трёхкратным чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что правление СБР хочет исключить Гараничева и Дмитрия Малышко из состава сборной России.