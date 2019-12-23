СМИ: Правление СБР хочет исключить Гараничева и Малышко из состава сборной России
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- РИА Новости
Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, члены правления не согласны с кандидатурами Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. По поводу обоих спортсменов будет проведено голосование. Окончательный состав сборной России будет утверждён на заседании правления СБР 23 декабря.
На этапе Кубка мира во Франции за российскую команду у мужчин выступали Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Ранее сообщалось, как проблемы с лыжами привели к провалу российских биатлонистов в Анси.