СМИ: Правление СБР хочет исключить Гараничева и Малышко из состава сборной России

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Ряд членов правления Союза биатлонистов России (СБР) выразили несогласие с решением тренера сборной страны Сергея Белозёрова оставить состав команды неизменным на январские этапы Кубка мира.
СМИ: Правление СБР хочет исключить Гараничева и Малышко из состава сборной России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sports.ru. По информации источника, члены правления не согласны с кандидатурами Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. По поводу обоих спортсменов будет проведено голосование. Окончательный состав сборной России будет утверждён на заседании правления СБР 23 декабря.

На этапе Кубка мира во Франции за российскую команду у мужчин выступали Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Ранее сообщалось, как проблемы с лыжами привели к провалу российских биатлонистов в Анси.

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