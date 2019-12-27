Клуб КХЛ «Барыс» отменит мероприятия из-за авиакатастрофы в Казахстане
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- globallookpress.com
По словам президента «Барыса» Бориса Иванищева, которые передаёт ТАСС, в настоящее время решается вопрос проведения минуты молчания перед стартом матча, при этом все запланированные развлекательные мероприятия будут отменены.
Матч «Барыс» — «Динамо» состоится 27 декабря в Нур-Султане, начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что в Казахстане был объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.