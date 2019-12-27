Клуб КХЛ «Барыс» отменит мероприятия из-за авиакатастрофы в Казахстане

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» отменит развлекательные мероприятия, запланированные перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», из-за авиакатастрофы в Алма-Ате.

По словам президента «Барыса» Бориса Иванищева, которые передаёт ТАСС, в настоящее время решается вопрос проведения минуты молчания перед стартом матча, при этом все запланированные развлекательные мероприятия будут отменены.

Матч «Барыс» — «Динамо» состоится 27 декабря в Нур-Султане, начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что в Казахстане был объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.