«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу
Между клубами достигнута договорённость о выплате российским клубом компенсации белорусской команде за подготовку футболиста, сообщает «Прессбол».
В сезоне-2019 Громыко провёл в высшем дивизионе десять матчей, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи. Часть чемпионата он пропустил по решению тренерского штаба. С 2015 года Громыко регулярно выступал за белорусскую молодёжку, а в уходящем году дебютировал и в национальной сборной, сыграв 57 минут против Германии в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020.
Ранее Зелимхан Бакаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы.