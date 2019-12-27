«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу

Тульский «Арсенал» приобрёл у солигорского «Шахтёра» 22-летнего полузащитника Валерия Громыко.

Между клубами достигнута договорённость о выплате российским клубом компенсации белорусской команде за подготовку футболиста, сообщает «Прессбол».

В сезоне-2019 Громыко провёл в высшем дивизионе десять матчей, забив четыре мяча и отдав две результативные передачи. Часть чемпионата он пропустил по решению тренерского штаба. С 2015 года Громыко регулярно выступал за белорусскую молодёжку, а в уходящем году дебютировал и в национальной сборной, сыграв 57 минут против Германии в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020.

Ранее Зелимхан Бакаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы.