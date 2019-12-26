Тренер сборной Чехии не увидел нарушения правил со стороны Соколова в эпизоде с травмой Лауко

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Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада прокомментировал эпизод с травмой нападающего Якуба Лауко, участником которого стал нападающий сборной России Егор Соколов.
Тренер сборной Чехии не увидел нарушения правил со стороны Соколова в эпизоде с травмой Лауко
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«Я несколько раз пересмотрел момент с травмой Лауко, не думаю, что там было нарушение. У него травма связки колена. По первым прогнозам он уже не сможет сыграть на турнире, но завтра ему сделают МРТ, посмотрим, насколько там всё серьёзно», — приводит слова Варады «Чемпионат».

Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России, попав под хит форварда Егора Соколова, после чего потерял равновесие, начал падать и столкнулся с другим россиянином — Дмитрием Воронковым.

Встреча завершилась победой чешской команды со счётом 4:3.

Ранее Валерий Брагин заявил, что молодёжной сборной России нужно работать над дисциплиной.

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