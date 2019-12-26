Брагин считает, что Соколова не дисквалифицируют за эпизод с травмой Лауко

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с травмой чешского нападающего Якуба Лауко, участником которого стал форвард российской команды Егор Соколов.

«Лауко сам упал, он сам въехал в Соколова, ничего не было. Не думаю, что будет какая-то дисквалификация», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России, попав под хит форварда Егора Соколова, после чего потерял равновесие, начал падать и столкнулся с другим россиянином — Дмитрием Воронковым.

Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 3:4.

Ранее главный тренер сборной Чехии заявил, что не увидел нарушения правил со стороны Соколова в эпизоде с травмой Лауко.