ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 78:75 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Дэниел Хэккетт, набравший 28 очков. Ещё 17 очков — в активе Майка Джеймса. 14 очков команде принёс Йоханнес Фойгтман.

В составе «Милана» по 13 очков набрали Серхио Родригес и Артурас Гудайтис.

В 17-м туре ЦСКА на своей площадке примет греческий «Панатинаикос». Матч состоится 3 января.

Ранее сообщалось, что Алексей Швед стал самым результативным баскетболистом в истории «Химок».

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