Швед стал самым результативным баскетболистом в истории «Химок»

Защитник Алексей Швед вышел на первое место по результативности в истории баскетбольного клуба «Химки».

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» Швед набрал 22 очка.

Таким образом, он получил 4687 очков за 234 матча в составе «Химок» и стал рекордсменом клуба по этому показателю.

До него самым результативным игроком подмосковного клуба был Виталий Фридзон (4678).

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» прервал 11-матчевую победную серию «Химок» в Единой лиге ВТБ.