Швед стал самым результативным баскетболистом в истории «Химок»

Короткая ссылка
Защитник Алексей Швед вышел на первое место по результативности в истории баскетбольного клуба «Химки».
Швед стал самым результативным баскетболистом в истории «Химок»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» Швед набрал 22 очка.

Таким образом, он получил 4687 очков за 234 матча в составе «Химок» и стал рекордсменом клуба по этому показателю.

До него самым результативным игроком подмосковного клуба был Виталий Фридзон (4678).

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» прервал 11-матчевую победную серию «Химок» в Единой лиге ВТБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить