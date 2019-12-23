«Локомотив-Кубань» прервал 11-матчевую победную серию «Химок» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 94:88 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник коллектива из Московской области Алексей Швед, набравший 22 очка. В составе краснодарцев 19 очков набрал Уилл Каммингс.

Для «Химок» это поражение стало первым в Единой лиге ВТБ со старта сезона. До этого подопечные Римаса Куртинайтиса одержали 11 побед подряд.

Ранее ЦСКА разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ.