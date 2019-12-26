Александр Емельяненко: пусть Фёдор пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Фёдора Емельяненко.
Александр Емельяненко: пусть Фёдор пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего
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«Я мёртв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

43-летний Фёдор Емельяненко и его 38-летний брат Александр Емельяненко, по информации СМИ, уже много лет не общаются и периодически устраивают перепалки в СМИ.

Ранее Фёдор Емельяненко, отвечая на вопрос о попытках примирения с братом, заявил, что тот для него мёртв.

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