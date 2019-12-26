Александр Емельяненко: пусть Фёдор пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Фёдора Емельяненко.

«Я мёртв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

43-летний Фёдор Емельяненко и его 38-летний брат Александр Емельяненко, по информации СМИ, уже много лет не общаются и периодически устраивают перепалки в СМИ.

Ранее Фёдор Емельяненко, отвечая на вопрос о попытках примирения с братом, заявил, что тот для него мёртв.