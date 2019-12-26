Фёдор Емельяненко о своём брате: для меня Александр мёртв
- РИА Новости
«Я молюсь, чтобы человек нашёл себя. Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся», — приводит слова Фёдора Емельяненко Sport24.
Он также ответил на вопрос о попытках брата примириться.
«Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», — добавил боец.
Ранее Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор не пытался помочь ему выйти из тюрьмы.