Фёдор Емельяненко о своём брате: для меня Александр мёртв

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Александру Емельяненко, также выступающему в ММА.
Фёдор Емельяненко о своём брате: для меня Александр мёртв
  • РИА Новости

«Я молюсь, чтобы человек нашёл себя. Для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся», — приводит слова Фёдора Емельяненко Sport24.

Он также ответил на вопрос о попытках брата примириться.

«Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», — добавил боец.

Ранее Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор не пытался помочь ему выйти из тюрьмы.

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