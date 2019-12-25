Александр Емельяненко: Фёдор не пытался мне помочь, когда я был в тюрьме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор не пытался помочь ему выйти из тюрьмы.

«Я знаю, за что я отсидел в тюрьме, но не за то, в чём меня обвиняют. Брат мне помочь не пытался. Мы не общаемся, да и не хотелось бы разговаривать с ним. Когда мы в последний раз общались, он меня попросил, чтобы я про него ничего не говорил», — приводит слова Емельяненко «Мир 24».

Российский боец отсидел в тюрьме два года по обвинению в изнасиловании.

Ранее Василевский выразил мнение, что Фёдор Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раунде.