Василевский считает, что Фёдор Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раунде

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал свой прогноз на поединок Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона, который пройдёт в японской Сайтаме на турнире Bellator.
Василевский считает, что Фёдор Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раунде
  • © Etsuo Hara
  • Gettyimages.ru

«Бой Фёдора с Куинтоном Джексоном обещает быть интересным. Это бойцы из одной эпохи, их звёздный час пришелся примерно на один период. Поединок точно продлится не дольше одного раунда. Я думаю, выиграет Емельяненко. Он быстрее и более ответственно готовился к этому поединку. Джексон не так готов. Поединок закончится очень быстро, даже если Фёдор упадёт в нокаут. Но я считаю, что Емельяненко вырубит соперника. В случае с Фёдором преимущество Джексона в весе не сыграет роли. Природно Джексон не тяжеловес, потому его масса может быть ему даже в минус, он будет медленнее и менее выносливым», — приводит слова Василевского «Рейтинг Букмекеров».

Поединок между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном пройдёт 29 декабря.

Ранее Фёдор Емельяненко объяснил, почему проведёт бой с Джексоном.

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