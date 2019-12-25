Василевский считает, что Фёдор Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раунде
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«Бой Фёдора с Куинтоном Джексоном обещает быть интересным. Это бойцы из одной эпохи, их звёздный час пришелся примерно на один период. Поединок точно продлится не дольше одного раунда. Я думаю, выиграет Емельяненко. Он быстрее и более ответственно готовился к этому поединку. Джексон не так готов. Поединок закончится очень быстро, даже если Фёдор упадёт в нокаут. Но я считаю, что Емельяненко вырубит соперника. В случае с Фёдором преимущество Джексона в весе не сыграет роли. Природно Джексон не тяжеловес, потому его масса может быть ему даже в минус, он будет медленнее и менее выносливым», — приводит слова Василевского «Рейтинг Букмекеров».
Поединок между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном пройдёт 29 декабря.
Ранее Фёдор Емельяненко объяснил, почему проведёт бой с Джексоном.