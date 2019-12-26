Александр Емельяненко принял вызов Кадырова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял брошенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым вызов на бой.
Александр Емельяненко принял вызов Кадырова
  • РИА Новости

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твоё предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения, я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», — говорится в видеообращении Емельяненко в Instagram.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом — Кадыров.

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Ранее Умар Кремлёв заявил о готовности провести бой Кадырова с Александром Емельяненко.

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