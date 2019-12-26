Эксперт считает, что «Манчестер Сити» победит «Вулверхэмптон» с разницей в несколько голов
- Reuters
«Я не сомневаюсь в том, что это будет верховая игра. «Манчестер Сити» сейчас вновь на кураже, много забивает. «Вулверхэмптон» выглядит просто замечательно в этом сезоне, умудряясь одинаково успешно играть и в еврокубках, и в Англии. Шестая позиция в турнирной таблице дорогого стоит. Мне кажется, что «Вулверхэмптон» забьёт. Мне кажется, что в этой игре перевес «Манчестер Сити» будет в итоге в два мяча или выше», — приводит слова Казакова РБ.
Встреча состоится 27 декабря в Вулверхэмтоне на стадионе «Молинью» и начнётся в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали фаворита матча АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль».