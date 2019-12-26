Эксперты назвали фаворита матча АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль»

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Эксперты назвали фаворита предстоящего матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестер Сити» и «Ливерпулем».
Эксперты назвали фаворита матча АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль»
  • РИА Новости

Как сообщает РБ, вероятность победы действующих лидеров чемпионата составляет 46%, в то время как шансы на победу идущего вторым «Лестера» оцениваются в 28%. Ещё 26%, по мнению экспертов, составляет возможность ничьей.

Отмечается, что с вероятностью 60% в матче будет забито три и более голов, тогда как шансы на то, что команды забьют два и менее мячей — 40%.

Встреча состоится 26 декабря в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум» в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Брайтон» в матче АПЛ.

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