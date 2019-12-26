Эксперты назвали фаворита матча АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль»
- РИА Новости
Как сообщает РБ, вероятность победы действующих лидеров чемпионата составляет 46%, в то время как шансы на победу идущего вторым «Лестера» оцениваются в 28%. Ещё 26%, по мнению экспертов, составляет возможность ничьей.
Отмечается, что с вероятностью 60% в матче будет забито три и более голов, тогда как шансы на то, что команды забьют два и менее мячей — 40%.
Встреча состоится 26 декабря в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум» в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Брайтон» в матче АПЛ.