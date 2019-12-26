Козловский: поражение в финале Гран-при стало зарядом мотивации

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Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказал мнение о проигрыше дуэта в финале серии Гран-при, который состоялся в начале декабря в итальянском Турине.
Козловский: поражение в финале Гран-при стало зарядом мотивации
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Были ли мы шокированы? Какой шок, я вас умоляю. Всякое случается, мы люди, а не киборги. Вот Юдзуру Ханю стал вторым на чемпионате Японии, вряд ли он пошёл убиваться. Мы его ещё увидим на турнирах. Проигрыш — это часть спорта, без этого никак. Конечно, мы получили определённый заряд мотивации и пинка под зад. Мы погоревали денёчек, но потом продолжили работать», — рассказал Козловский.

Бойкова и Козловский заняли четвёртое место в финале Гран-при, набрав по сумме двух прокатов 201,84 балла —76,65 за короткую и 125,19 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Козловский отметил высокий уровень конкуренции на чемпионате России.

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