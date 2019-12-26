Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Короткая ссылка
Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Спортсмен финишировал с результатом 25 минут 38 секунд.

Вторым стал Дмитрий Иванов с отставанием 9,6 секунды, а третьим — Вадим Филимонов (+32,7).

Ранее Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить