Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».

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РИА Новости

Спортсмен финишировал с результатом 25 минут 38 секунд. Вторым стал Дмитрий Иванов с отставанием 9,6 секунды, а третьим — Вадим Филимонов (+32,7). Ранее Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».