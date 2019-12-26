Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Спортсмен финишировал с результатом 25 минут 38 секунд.
Вторым стал Дмитрий Иванов с отставанием 9,6 секунды, а третьим — Вадим Филимонов (+32,7).
Ранее Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».
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