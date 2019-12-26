Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на «Ижевской винтовке».

© Alexander Shemetov/Global Look Press

globallookpress.com

Спортсменка финишировала за 44 минуты 57,4 секунды. Второй стала Виктория Сливко с отставанием 59,5 секунды. Тройку лучших замкнула Евгения Павлова (+1:04,5). Ранее СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира.