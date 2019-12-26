Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на «Ижевской винтовке».
Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
  • © Alexander Shemetov/Global Look Press
  • globallookpress.com

Спортсменка финишировала за 44 минуты 57,4 секунды.

Второй стала Виктория Сливко с отставанием 59,5 секунды. Тройку лучших замкнула Евгения Павлова (+1:04,5).

Ранее СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира.

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