Биатлонистка Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на «Ижевской винтовке».
- © Alexander Shemetov/Global Look Press
- globallookpress.com
Спортсменка финишировала за 44 минуты 57,4 секунды.
Второй стала Виктория Сливко с отставанием 59,5 секунды. Тройку лучших замкнула Евгения Павлова (+1:04,5).
Ранее СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»