Тарасова о выступлении Самарина: так короткую программу не катают

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление серебряного призёра чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
Тарасова о выступлении Самарина: так короткую программу не катают
  • РИА Новости

«Даже тяжело говорить, потому что так короткую не катают. Это было на разминке и повторилось здесь — значит, надо разобрать ошибки на подходе к прыжкам. Не может быть, чтобы целый год человек вываливался правым плечом», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По её словам, ей очень жаль, что у Самарина вышел такой неудачный прокат, так как он очень много тренируется. Она также отметила, что надо думать не о том, как победить, а о каждом элементе и музыке.

Самарин занял в короткой программе восьмое место, набрав 80,68 балла.

Ранее Самарин заявил, что остался недоволен своим выступлением в короткой программе на ЧР.

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