Тарасова о выступлении Самарина: так короткую программу не катают
- РИА Новости
«Даже тяжело говорить, потому что так короткую не катают. Это было на разминке и повторилось здесь — значит, надо разобрать ошибки на подходе к прыжкам. Не может быть, чтобы целый год человек вываливался правым плечом», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
По её словам, ей очень жаль, что у Самарина вышел такой неудачный прокат, так как он очень много тренируется. Она также отметила, что надо думать не о том, как победить, а о каждом элементе и музыке.
Самарин занял в короткой программе восьмое место, набрав 80,68 балла.
Ранее Самарин заявил, что остался недоволен своим выступлением в короткой программе на ЧР.