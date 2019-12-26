Гурейро отметил уровень организации на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Гурейро отметил уровень организации на ЧР по фигурному катанию в Красноярске
  • Reuters

«Нам понравилось выступать. Мы не попали на Универсиаду, поэтому классно сейчас оказаться в Красноярске. Арена классная, организация хорошая. Единственное, тут жарко, но это нормально, бывает», — сказал Гурейро.

Он также выразил надежду на удачное выступление в произвольном танце.

«Тренеры хотели, чтобы мы эмоционально откатались, отпустили себя. Мне кажется, это у нас получилось. Возможно, были шероховатости в технике», — добавил Гурейро.

Загорски и Гурейро набрали 77,38 балла. Произвольный танец будет представлен 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов остались довольны своими оценками за ритм-танец на ЧР.

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