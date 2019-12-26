Фигурист Самсонов оценил свой дебют на чемпионате России в 14 лет
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- РИА Новости
«Не страшно было выступать, пытался отключиться от этой обстановки, потому что хотелось показать себя хорошо на первом чемпионате России. Не всё получилось, но буду работать, чтобы в произвольной вышло», — сказал 14-летний спортсмен.
По его словам, он не знает, что ему могло помешать, так как на тренировках у него получается делать свои элементы без ошибок.
«Тренеры сказали, что не надо было падать с акселя, потому что прекрасно умею его делать», — добавил Самсонов.
Самсонов набрал 80,88 балла в короткой программе. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.
Ранее Сергей Воронов назвал «дебильной» свою ошибку в короткой программе на чемпионате России.