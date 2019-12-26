Фигурист Самсонов оценил свой дебют на чемпионате России в 14 лет

Даниил Самсонов поделился эмоциями после короткой программы на своём первом чемпионате России по фигурному катанию на взрослом уровне.

«Не страшно было выступать, пытался отключиться от этой обстановки, потому что хотелось показать себя хорошо на первом чемпионате России. Не всё получилось, но буду работать, чтобы в произвольной вышло», — сказал 14-летний спортсмен.

По его словам, он не знает, что ему могло помешать, так как на тренировках у него получается делать свои элементы без ошибок.

«Тренеры сказали, что не надо было падать с акселя, потому что прекрасно умею его делать», — добавил Самсонов.

Самсонов набрал 80,88 балла в короткой программе. Произвольную программу спортсмены представят 27 декабря.

Ранее Сергей Воронов назвал «дебильной» свою ошибку в короткой программе на чемпионате России.