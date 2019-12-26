Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.

«Сразу расставим точки над i. Я развёлся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая — она родила мне сына. Вторая — мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно», — цитирует Радимова «Чемпионат».

По его словам, в его жизни появилась настоящая любовь и теперь он по-настоящему счастлив. При этом он отказался подробнее рассказать о своей новой спутнице.

«Пусть кто хочет, ходит на телевидение и рассказывает о себе — я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь», — заявил Радимов.

Радимов женился на Булановой в 2005 году. В 2016 году пара развелась.

Ранее Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».