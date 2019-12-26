«Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» в НБА, несмотря на 30 очков Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась в пользу хозяев — 116:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков, а также совершивший 12 подборов и пять передач. Его партнёр по команде Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также отметился дабл-даблом (десять очков, 11 подборов).

В составе «Уорриорз» 22 очка и 15 подборов на счету Дэмиона Ли. Кроме того, 20 очков и 11 подборов в свой актив записал Дрэймонд Грин, 20 очков набрал Д'Анджело Расселл.

Таким образом, прервалась победная серия «Хьюстона» из четырёх матчей.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» нанёс «Лос-Анджелес Лейкерс» четвёртое поражение подряд в НБА.