«Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» в НБА, несмотря на 30 очков Уэстбрука

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«Хьюстон Рокетс» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» в НБА, несмотря на 30 очков Уэстбрука
  • Reuters

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась в пользу хозяев — 116:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков, а также совершивший 12 подборов и пять передач. Его партнёр по команде Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач. Клинт Капела также отметился дабл-даблом (десять очков, 11 подборов).

В составе «Уорриорз» 22 очка и 15 подборов на счету Дэмиона Ли. Кроме того, 20 очков и 11 подборов в свой актив записал Дрэймонд Грин, 20 очков набрал Д'Анджело Расселл.

Таким образом, прервалась победная серия «Хьюстона» из четырёх матчей.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» нанёс «Лос-Анджелес Лейкерс» четвёртое поражение подряд в НБА.

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