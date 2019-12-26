«Клипперс» нанёс «Лейкерс» четвёртое поражение подряд в НБА, Леонард набрал 35 очков

«Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 111:106 в пользу номинальных гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. В составе хозяев 25 очков набрал Кайл Казма, а его партнёр по команде Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 23 очков и десяти передач.

Для «Лейкерс» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующем матче «Лейкерс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз».

Ранее «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» в НБА.