Игонин рассказал, как прошла встреча гендиректора «Зенита» с болельщиками

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал о ходе встречи генерального директора клуба Александра Медведева с болельщиками.

«Мы общались около двух часов, хотя думали, что это формальная встреча на полчаса. Мы говорили о том, чтобы определить позицию в отношении «Зенита» и болельщиков. Те ходы, которые предпримут активные фанатские движения, будут поддержаны руководством клуба. В дальнейшем хотим привлекать к диалогу РФС и МВД. Здесь нужно понять, как у нас дома проходят дела. А затем уже выходить на федеральную повестку. В январе мы хотим обсудить это на круглом столе уже с представителями РФС, МВД и СМИ», — цитирует Игонина «Спорт день за днём».

С начала сезона-2019/20 между футбольными фанатами и представителями силовых структур произошло несколько серьёзных стычек с пострадавшими с обеих сторон. Ряд активных фанатов были задержаны и понесли уголовную или административную ответственность.

Ранее фанаты выразили желание встретиться с представителями РПЛ и МВД.