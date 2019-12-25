Игонин рассказал, как прошла встреча гендиректора «Зенита» с болельщиками

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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин рассказал о ходе встречи генерального директора клуба Александра Медведева с болельщиками.
Игонин рассказал, как прошла встреча гендиректора «Зенита» с болельщиками
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«Мы общались около двух часов, хотя думали, что это формальная встреча на полчаса. Мы говорили о том, чтобы определить позицию в отношении «Зенита» и болельщиков. Те ходы, которые предпримут активные фанатские движения, будут поддержаны руководством клуба. В дальнейшем хотим привлекать к диалогу РФС и МВД. Здесь нужно понять, как у нас дома проходят дела. А затем уже выходить на федеральную повестку. В январе мы хотим обсудить это на круглом столе уже с представителями РФС, МВД и СМИ», — цитирует Игонина «Спорт день за днём».

С начала сезона-2019/20 между футбольными фанатами и представителями силовых структур произошло несколько серьёзных стычек с пострадавшими с обеих сторон. Ряд активных фанатов были задержаны и понесли уголовную или административную ответственность. 

Ранее фанаты выразили желание встретиться с представителями РПЛ и МВД.

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