Фанаты выразили желание встретиться с представителями РПЛ и МВД

Поклонник ФК «Зенит» и руководитель хоккейного фанатского клуба «Ландскрона» Павел Сергеев заявил о необходимости провести круглый стол с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ) и силовых структур.

«Мы давно говорили, что нужно привлечь к проблеме внимание. Мы видим, что в каждом городе к фанатам начинают применяться репрессии. «Спартак» стал последней каплей. Война войной, но мы между собой общаемся. С нами никто не разговаривает, не спрашивает, как наладить коммуникацию. Я общался с экс-капитаном «Зенита» Алексеем Игониным, он хочет инициировать круглый стол с представителями МВД, руководством лиги, представителями СМИ, служб безопасности клубов и стадионов. Мы хотели бы сесть за стол переговоров и выяснить, почему последние десять лет безопасностью на стадионе руководила служба безопасности «Зенита» и не было никаких стычек, а сейчас всё изменилось. Сплошное недопонимание, которое затем трактуется однобоко: «МВД пыталось навести порядок». Зачем наводить порядок там, где он уже есть? Чтобы разобраться в проблеме, необходим диалог. А сейчас диалога нет», — цитирует Сергеева Sport24.

Во время матчей 19-го тура РПЛ фанаты нескольких клубов провели акцию протеста против задержаний со стороны МВД, покинув матчи на 30-й минуте.

Ранее сообщалось, что приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали.