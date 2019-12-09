СМИ: Приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали из России

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В Калининградской области сотрудниками правоохранительных органов была предотвращена массовая драка между фанатами польской «Легии» и московского «Спартака».
СМИ: Приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает SportoweFakty со ссылкой на TVN24. По информации источника, драка была запланирована и согласована обеими сторонами. Фанаты «Спартака» заверили поляков, что правоохранительные органы не помешают их встрече, так как получили взятку. Однако прибывших в Калининградскую область болельщиков «Легии» встретили представители силовых структур.

По итогам оперативного мероприятия были задержаны 19 польских фанатов. Всех их экстрадировали в Польшу. Им запрещён въезд в Россию на протяжении пяти лет.

Ранее Кутепов прокомментировал совместную акцию российских фанатов.

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