СМИ: Приехавших для драки с фанатами «Спартака» болельщиков «Легии» депортировали из России
- РИА Новости
Об этом сообщает SportoweFakty со ссылкой на TVN24. По информации источника, драка была запланирована и согласована обеими сторонами. Фанаты «Спартака» заверили поляков, что правоохранительные органы не помешают их встрече, так как получили взятку. Однако прибывших в Калининградскую область болельщиков «Легии» встретили представители силовых структур.
По итогам оперативного мероприятия были задержаны 19 польских фанатов. Всех их экстрадировали в Польшу. Им запрещён въезд в Россию на протяжении пяти лет.
Ранее Кутепов прокомментировал совместную акцию российских фанатов.