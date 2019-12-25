Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»

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Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил о готовности прийти на фанатский сектор «Спартака».
Запашный выразил готовность прийти на фан-сектор «Спартака»
  • РИА Новости

«Готов ли пойти на фан-трибуну «Спартака»? Без проблем! Не совсем понял, почему возмутились именно фанаты «Спартака». Я сказал, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной страны, когда играет национальная команда. Есть и другие способы, чтобы фанаты и Дзюба разобрались между собой. Точно не во время игры сборной. Прав ли Дзюба, разбираться не хочу. Я хочу с семьёй смотреть футбол и чтобы нам не мешал мат. При этом нужно констатировать: фанатское движение меняется в лучшую сторону. Многие разобрались и сняли свои претензии, они не имеют аллергии на меня», — заявил Запашный в интервью «Российской газете».

Директор Большого Московского цирка заявлял, что нужно «покрошить» фанатов за нецензурную брань на трибунах.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» запустили акцию «За цирки без диких животных».

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