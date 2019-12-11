Фанаты «Спартака» запустили акцию «За цирки без диких животных»

Короткая ссылка
Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» готовит к запуску благотворительный проект в защиту диких животных, которые находятся в цирках и индустрии развлечений в целом.
Фанаты «Спартака» запустили акцию «За цирки без диких животных»
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт «Фратрии».

«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так и у циркачей-дрессировщиков», — говорится в заявлении. 

Напомним, что у фанатов произошёл конфликт с дрессировщиком Эдгардом Запашным, который резко высказался в их адрес после массовых задержаний в Санкт-Петербурге. 

После этого фанаты «Спартака» написали заявление в СК на Запашного.

Ранее Запашный высказался о своём конфликте с футбольными фанатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить