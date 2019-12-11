Фанаты «Спартака» запустили акцию «За цирки без диких животных»
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт «Фратрии».
«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так и у циркачей-дрессировщиков», — говорится в заявлении.
Напомним, что у фанатов произошёл конфликт с дрессировщиком Эдгардом Запашным, который резко высказался в их адрес после массовых задержаний в Санкт-Петербурге.
После этого фанаты «Спартака» написали заявление в СК на Запашного.
Ранее Запашный высказался о своём конфликте с футбольными фанатами.