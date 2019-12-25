Василевский считает шуткой вызов Кадырова, брошенный Александру Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский не верит в возможность проведения боя между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом Александром Емельяненко.

«Вряд ли поединок между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко мог бы состояться. Пошла тенденция вызывать бойца, и глава Чечни пошутил. Я не думаю, что сам Кадыров хотел бы драться. Зачем ему это? Рамзан ведёт активную деятельность в соцсетях, потому он захотел поддержать эту волну с долей юмора. Не думаю, что это будет иметь продолжение и доведёт до боя», — приводит слова Васильева «РБ-Спорт».

Глава Чечни в своём Instagram-аккаунте вызвал на бой Александра Емельяненко и предложил подписчикам выбрать вид спорта, в котором мог бы пройти поединок.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову.