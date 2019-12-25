Александр Емельяненко рассказал, что подарил Кадырову
- РИА Новости
«Да, один автомобиль он подарил мне за то, что ему нравится, как я дерусь. Он меня так поощрил за ряд боёв, которые я выиграл. А второй он мне подарил на день рождения. Последнее, что я ему дарил, — это сейф-картина. То есть сейф для оружия спрятан за картиной», — приводит слова бойца «Мир 24».
Рамзан Кадыров накануне вызвал на бой Александра Емельяненко, который ранее тренировался в клубе «Ахмат».
Ранее Александр Емельяненко признался, что его брат Фёдор не пытался помочь, когда он был в тюрьме.